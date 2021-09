Na državni vaji Fraport 2021 preverjali ukrepanje ob letalski nesreči v času epidemije

Ljubljana, 25. septembra - Z vajo Fraport 2021 so danes preverili usposobljenost različnih reševalnih ekip, njihovo sodelovanje na terenu in usposobljenost za delovanje zdravstvenega sistema v času covida-19, je po zaključku vaje povedal direktor urada za operativo na upravi za zaščito Leon Behian. Po njegovih besedah sistem deluje dobro, so pa še možne izboljšave.