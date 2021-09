Teš 6 zaradi napake na elektro filtru čez vikend zaustavljen

Šoštanj, 25. septembra - Blok šest Termoelektrarne Šoštanj (Teš) bo zaradi napake na elektro filtru ta vikend zaustavljen, so sporočili iz Teša. V času zaustavitve bloka bo električno in toplotno energijo zagotavljal peti blok, po potrebi pa tudi plinski enoti. Takšne napake se po pojasnilih Teša zaradi načina delovanja in funkcije elektro filtra lahko pojavijo večkrat.