V teh dneh poteče veljavnost digitalnih covidnih potrdil, natisnjenih konec junija

Ljubljana, 25. septembra - V teh dneh bo potekla veljavnost evropskih digitalnih covidnih potrdil, ki so bila natisnjena med 24. in vključno 29. junijem. Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ) pozivajo vse, ki so potrdilo natisnili v tem obdobju, naj ponovno natisnejo svoje potrdilo z osveženo QR kodo oz. naj si jo osvežijo v mobilni aplikaciji zVEM.