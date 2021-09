SD na klavzuri potrdil dogovor z opozicijskimi strankami o političnem sporazumu o sodelovanju

Ljubljana, 25. septembra - Stranka SD je danes na širši klavzuri odločila o nadaljevanju svoje politične strategije in sklenila, da z opozicijskimi strankami sklene politični sporazum o sodelovanju, je danes povedala predsednica stranke Tanja Fajon. Odločitev so sprejeli soglasno. Dogovorili so se tudi, da čez dva tedna predstavijo osnutek svojega programa.