Izvršni odbor in svet LMŠ soglasno potrdila sporazumom o povolilnem sodelovanju

Ljubljana, 25. septembra - Izvršni odbor in svet stranke LMŠ sta se danes seznanila s sporazumom o povolilnem sodelovanju, po tem ko so v torek besedilo sporazuma parafirali predsedniki strank LMŠ, SD, Levica in SAB. Oba organa stranke sta sporazum soglasno potrdila, so sporočili iz LMŠ.