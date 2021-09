Razmere na slovenskih cestah ob 12.15 uri

Ljubljana, 25. septembra - Po podatkih Prometno-informacijskega centra za državne ceste je na primorski avtocesti med Nanosom in Senožečami 3-4 kilometre dolg zastoj. Obvoz za osebna vozila je možen med Postojno in Senožečami po regionalni cesti.

Na gorenjski avtocesti pa je pred predorom Karavanke proti Avstriji 1,5 kilometra dolg zastoj. Voznikom za pot proti Kranjski Gori in za lokalni promet priporočamo uporabo priključka Jesenice vzhod, Lipce.

Čakalna doba je na mejnih prehodih Sečovlje, Dragonja, Starod, Jelšane in Gruškovje. Na mejnih prehodih Dragonja in Sečovlje čakajo vozniki osebih vozil pri vstopu v državo eno do dve uri, na mejnem prehodu Gruškovje je enourna čakalna doba za voznike tovornih vozil pri vstopu v državo, pri izstopu iz države pa čakajo vozniki osebnih vozil pol ure. Na mejnem prehodu jelšane čakajo vozniki osebnih vozil pri vstopu iz izstopu iz države pol ure. Na mejnem prehodu Starod pa čakajo vozniki osebnih vozil pri vstopu v državo pol ure.

Na širšem območju Slovenskih Goric bo danes med 10. in 13. uro potekala kolesarska prireditev. Na številnih regionalnih cestah bodo do 30 minut trajajoče popolne zapore. Obvoz ne bo urejen.

Zaradi tekaške prireditve pa bodo med 10. in 12. uro 15 minutne popolne zapore na cesti Kranjska Gora-Vršič, v Kranjski Gori.

Zaprta je hitra cesta skozi Maribor na nadvozu Melje iz smeri Šentilja proti Hočam. Promet je preusmerjen preko priključka Maribor center.

Na Dolenjskem bo do 20. ure zaprta cesta Novo mesto-Dolenjske Toplice pri Vavti vasi.

Do ponedeljka, do 5. ure, bo na ljubljanski severni obvoznici proti Kosezam zaprt prehitevalni pas med priključkoma Bežigrad in Celovško cesto ter uvoz Bežigrad.

Na primorski avtocesti:

- Danes bodo med Nanosom in Senožečami, na viaduktih Goli vrh in Bandera potekala nujna vzdrževalna dela. Med 7.30 in 13. uro bo zaprt en prometni pas proti Ljubljani, med 11. in 16. uro pa še proti Kopru.

- Med priključkoma Senožeče in Divača potekajo pripravljalna dela za obnovo viadukta Gabrk. Promet poteka po dveh zoženih pasovih v obe smeri.

- Na priključku Vrhnika je zaprt izvoz iz smeri Kopra, obvoz je preko priključka Logatec.

- Med Gabrkom in Fernetiči sta zaprta izvoz in uvoz Sežana zahod iz smeri Italije proti Gabrku.

Na pomurski avtocesti je zaprt priključek Vučja vas iz smeri Maribora proti Lendavi.

V Domžalah bo predvidoma do 29. septembra zaprta cesta Domžale-Kamnik, med Karantansko in Kamniško cesto. Obvoz bo urejen.

Regionalna cesta Breg-Sevnica-Brestanica bo med Dolnjim Brezovim in Blanco zaprta od nedelje, 26. septembra, do četrtka, 30. septembra.

Podatki o trajnejših zaporah cest: www.promet.si