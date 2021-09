Na Nizozemskem namesto obvezne medsebojne razdalje pravilo PCT

Haag, 25. septembra - Na Nizozemskem po več kot 18 mesecih danes odpravljajo obvezno medsebojno razdaljo 1,5 metra. Namesto tega bo za vse, ki so starejši od 13 let, pri vstopu v lokale ter na kulturne in športne prireditve veljajo, da morajo dokazati, da so cepljeni proti covidu-19 ali prebolevniki ali imajo negativen test na okužbo z novim koronavirusom.