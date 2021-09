Pahor po govoru na ZN še na srečanjih z Lavrovom in Guterresom

New York, 24. septembra - Predsednik Borut Pahor se je danes v New Yorku po govoru na splošni razpravi 76. zasedanja Generalne skupščine ZN, v katerem je poudaril potrebo po dialogu, sestal med drugim še z ruskim zunanjim ministrom Sergejem Lavrovom in generalnim sekretarjem ZN Antoniom Guterresom.