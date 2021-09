Sloveniji znova pozornost odbojkarske javnosti

Ljubljana, 24. septembra - Slovenski državni prvaki, odbojkarji Merkur Maribora, na Ljubljanskem gradu, kjer so izvedli žreb letošnje lige prvakov, niso imeli sreče. Igrali bodo v skupini C, in sicer skupaj z aktualnimi prvaki, igralci poljske ekipe Azoty Kedzierzyn Kozle, in predlanskimi evropskimi prvaki in zadnjimi italijanskimi prvaki, igralci ekipe Lube Civitanova.