V Pomurju zaradi neugodnih vremenskih razmer spet manj koruze

Murska Sobota, 25. septembra - Letos je v Pomurju po oceni Kmetijsko gozdarskega zavoda Murska Sobota s koruzo zasejanih 17.000 hektarjev površin. Del je za silažo, del za pridelavo zrnja. Ob setvi so bili pogoji za pridelavo te poljščine zadovoljivi, rastlina je dobro vznikla in rasla. A pozneje so se pojavile težave, ki so vplivale na kakovost in količino pridelka.