V DZ zakonodajno pot sklenil opozicijski predlog za abolicijo kazni za kršenje vladnih odlokov

Ljubljana, 24. septembra - S predstavitvijo stališč poslanskih skupin se je na današnji seji DZ končala obravnava opozicijskega predloga za abolicijo in amnestijo vseh glob na podlagi neustavnega zakona o nalezljivih boleznih in odlokov za omejevanje gibanja in zbiranja. Predlog je namreč večina zavrnila že na odboru.