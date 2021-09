Objavljen razpis za financiranje desetih specializacij iz klinične psihologije

Ljubljana, 24. septembra - Vlada je objavila javni razpis za financiranje specializacij iz klinične psihologije v letu 2021. Razpisali so deset specializacij. Na razpis se do 8. oktobra lahko prijavijo zavodi s posameznim kandidatom, zaposlenim v njihovem zavodu, razgovori s kandidati pa bodo potekali med 18. in 22. oktobrom.