Začenja se mednarodni športni dogodek Race for the cure za osveščanje o raku dojk

Ljubljana, 26. septembra - Slovensko združenje za boj proti raku dojk Europa Donna Slovenija se pridružuje mednarodnemu dogodku Race for the cure pri hoji na tri in teku na pet kilometrov, ki se začenja danes. S tem ozdravljenke raka dojk praznujejo svojo zmago, ostali udeleženci pa podpirajo svoje najbližje. Dogodek bo do 10. oktobra tako kot lani potekal preko spleta.