Vreme: Pretežno jasno

Ljubljana, 24. septembra - Zvečer in ponoči bo pretežno jasno, nekaj nizke oblačnosti bo na Primorskem ter ponekod na Notranjskem. Najnižje jutranje temperatur bodo od 5 do 10, na Primorskem okoli 14 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V soboto bo pretežno jasno, predvsem na severnem Primorskem in Notranjskem občasno zmerno do pretežno oblačno. Sredi dneva in popoldne bo pihal jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 26 stopinj Celzija.

Obeti: V nedeljo se vreme do večera še ne bo kaj dosti spremenilo, zvečer ali v noči na ponedeljek pa se bodo na zahodu pričele pojavljati krajevne padavine, tudi kakšna nevihta. V ponedeljek bo spremenljivo do pretežno oblačno. Občasno bodo manjše krajevne padavine, deloma plohe, ob morju tudi kakšna nevihta.

Vremenska slika: Nad Francijo, srednjo Evropo in Sredozemljem je območje visokega zračnega tlaka. V višinah priteka s šibkimi vetrovi zahodnih smeri k nam topel in razmeroma suh zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Pretežno jasno bo, nekaj več oblačnosti bo predvsem v sosednjih pokrajinah Italije in ob severnem Jadranu.