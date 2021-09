Razmere na slovenskih cestah ob 16.10 uri

Pnevmatika na vozišču ovira promet na primorski avtocesti med Uncem in počivališčem Lom proti Ljubljani. Zaradi okvare tovornega vozila na primorski avtocesti je zaprt vozni pas v predoru Kastelec proti Ljubljani.

Zastoj dolg en kilometer je na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji. Na gorenjski avtocesti med priključkom Brezje in predorom Ljubno, pred delovno zaporo proti Ljubljani je nastal zastoj dolg en kilometer in pol. Na podravski avtocesti pred mejnim prehodom Gruškovje proti Hrvaški je nastal štiri kilometre dolg zastoj tovornih vozil. Na primorski avtocesti med Postojno in Brezovico na posameznih odsekih je močno upočasnjen promet proti Ljubljani, potovalni čas se podaljša za približno pol ure. Zaradi popoldanske prometne konice je upočasnjen promet na mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo iz mestnih središč. Na ljubljanski obvoznici že nastajajo zastoji.

Na mejnem prehodu Gruškovje morajo vozniki osebnih in tovornih vozil pri vstopu v državo čakati do dve uri. Tovorna vozila hkrati pri izstopu iz države tam čakajo dve uri in 30 minut. Na Jelšanah osebna vozila za vstop v državo čakajo do 30 minut, za izstop pa do ene ure. Na mejnem prehodu Starod pa vozniki osebnih vozil za vstop in izstop iz države porabijo približno 30 minut.

Na severni ljubljanski obvoznici bodo potekala dela med razcepoma Zadobrova in Koseze, danes od 20. ure do ponedeljka do 5. ure. Zaprt bo uvoz Bežigrad proti Kosezam ter vozni pas med priključkoma Bežigrad in Savlje proti Kosezam.

V soboto bodo med Nanosom in Senožečami na viaduktih Goli vrh in Bandera potekala nujna vzdrževalna dela. Dopoldan bo zaprt vozni pas proti Ljubljani, kasneje še proti Kopru.

Med priključkoma Senožeče in Divača potekajo pripravljalna dela za obnovo viadukta Gabrk. Promet poteka po dveh zoženih pasovih v obe smeri.

Na priključku Vrhnika je zaprt izvoz iz smeri Kopra, obvoz je preko priključka Logatec.

Med Gabrkom in Fernetiči sta zaprta izvoz in uvoz Sežana/zahod iz smeri Italije proti Gabrku.

Predvidoma do 29. septembra bo v Domžalah zaprta cesta Domžale-Kamnik med Karantansko in Kamniško cesto. Obvoz bo urejen.

Od 26. do predvidoma 30. septembra bo regionalna cesta Breg-Sevnica-Brestanica med Dolnjim Brezovim in Blanco zaradi del zaprta.

Podatki o trajnejših zaporah cest: www.promet.si