Slovenska vojska na Sobri predstavila nastajanje predloga slovenske vojaške strategije

Gornja Radgona, 24. septembra - Slovenska vojska (SV)je na sejmu Sobra prvič predstavila razvoj vojaške strateške misli in nastajanje predloga slovenske vojaške strategije. Ob tem so poudarili, da je strategija pomembna za ohranjanje temeljnih vrednot slovenske družbe in načina življenja, vojska pa zagotovilo suverenosti in neodvisnosti ter steber odpornosti države in družbe.