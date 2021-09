Newyorške borze začele s padci

New York, 24. septembra - Newyorške borze so trgovalni dan začele s padci. Vlagatelje skrbi predvsem usoda kitajskega nepremičninskega konglomerata Evergrande, ki se je znašel v hudih finančnih težavah. Na trgu odmeva tudi odločitev kitajske centralne banke, ki je danes sklenila, da so transakcije s kriptovalutami nezakonite.