Pol milijona evrov za odpravo zaraščanja kmetijskih površin

Ljubljana, 24. septembra - Za ukrep odpravljanja zaraščanja na kmetijskih zemljiščih je ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano razpisalo 500.000 evrov nepovratnih sredstev. Vloge na javni razpis bo mogoče vložiti od 4. oktobra naprej do njegovega zaprtja, so v sporočilu za javnost navedli na ministrstvu.