Ljubljanska borza: SBI TOP trgovanje končal s padcem

Ljubljana, 24. septembra - Indeks SBI TOP se je v današnjem trgovanju na Ljubljanski borzi znižal za 0,14 odstotka in trgovanje sklenil pri 1171,02 točke. Največji padec so zabeležile delnice Luke Koper, med blue chipi pa so rast zabeležile le delnice Telekoma Slovenije. Prometa je bilo za slabih 932.000 evrov, največ so ga vlagatelji opravili s Krkinimi delnicami.