Občina Osilnica in država podpisali sporazum o dokončanju doma za starejše v Osilnici

Osilnica/Ljubljana, 24. septembra - Občina Osilnica in predstavniki države so dosegli dogovor o usodi nedokončanega doma za starejše v Osilnici. Tega bo dokončala država, v njem pa bodo uredili tudi rehabilitacijski center. Sporazum o dokončanju so podpisali danes v Ljubljani, projekt naj bi končali jeseni 2023.