DZ potrdil manjše spremembe s področja investicijskih skladov

Ljubljana, 24. septembra - DZ je potrdil spremembe dveh zakonov s področja investicijskih skladov. Z obema, to je z novelo zakona o upravljavcih alternativnih investicijskih skladov in novelo zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje, se v nacionalno zakonodajo prenaša določbe evropskih direktiv. Cilj je večja konkurenčnost in boljša zaščita vlagateljev.