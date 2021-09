Dovžan na forumu državljanov v Strasbourgu izpostavil demokracijo in skupne vrednote EU

Strasbourg, 24. septembra - Državni sekretar za evropske zadeve Gašper Dovžan je ob začetku drugega evropskega državljanskega foruma v Strasbourgu danes dejal, da so demokracija, vrednote in vladavina prava tisto, na čemer temelji EU. Spoštovanje temeljnih vrednot in načel unije je skupna odgovornost držav članic in evropskih institucij, je dejal v nagovoru.