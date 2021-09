Slovenija prva s pomorskim prostorskim planom v vzhodnem Sredozemlju

Ljubljana, 24. septembra - Slovenija je postala prva članica EU v vzhodnem Sredozemlju, ki je pripravila in sprejela pomorski prostorski plan, je na predstavitvi tega strateškega dokumenta povedal državni sekretar na ministrstvu za okolje in prostor Robert Rožac. Država s tem prvič po osamosvojitvi uvaja strateško planiranje za trajnostni razvoj dejavnosti in rabe na morju.