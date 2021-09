Mladi podnebni protestniki opozorili na problem kurjenja premoga in netrajnostni promet

Ljubljana, 24. septembra - Globalni podnebni protesti danes potekajo tudi po več krajih po Sloveniji. Mladi za podnebno pravičnost so tokrat v ospredje postavili problem kurjenja premoga v energetiki in netrajnostni promet. Na državne in lokalne odločevalce so naslovili tri krovne zahteve in med drugim pozvali, naj oblast podnebno krizo začne nemudoma aktivno reševati.