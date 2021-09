Pogodbo za skrajševanje čakalnih vrst v zdravstvu podpisalo 57 izvajalcev

Ljubljana, 24. septembra - V okviru nacionalnega razpisa za izboljšanje dostopnosti do zdravstvenih storitev za leti 2021 in 2022 so izbrali 62 ponudnikov, pogodbo pa jih je podpisalo 57, je v izjavi medijem povedal minister za zdravje Janez Poklukar. Klicni center NIJZ bo v prihodnjem tednu začel klicati bolnike s seznama čakajočih.