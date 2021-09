Organi LMŠ, SD in Levice danes o sporazumu o povolilnem sodelovanju

Ljubljana, 25. septembra - Organi opozicijskih strank LMŠ, SD in Levice bodo danes obravnavali in po pričakovanjih tudi potrdili besedilo sporazuma o povolilnem sodelovanju štirih strank. Svet SAB je to storil že v torek, takoj zatem, ko so voditelji teh štirih opozicijskih strank besedilo sporazuma parafirali. Podpisali pa ga bodo, kot je pričakovati, prihodnji teden.