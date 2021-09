Policisti pridržali Slovenca zaradi prevažanja migrantov

Novo mesto, 24. septembra - Policisti so v četrtek okoli 9. ure med poostrenim nadzorom na avtocestnem postajališču Starine ustavili osebni avtomobil, s katerim sta 43-letna Slovenka in 44-letni Slovenec v prtljažniku prevažala tri državljanke Kitajske, ki so pred tem nezakonito prestopile mejo. Slovenca so pridržali, policijski postopki z državljankami Kitajske še potekajo.