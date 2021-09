Gibanje za dostojno delo: Pogoj PCT preizkuša vzdržljivost samozaposlenih

Ljubljana, 24. septembra - Ob nizki precepljenosti v državi pogoj PCT po oceni Gibanja za dostojno delo in socialno družbo preizkuša vzdržljivost podjetij, posebej samozaposlenih. Vladi očitajo, da epidemijo izrablja za politično kadrovanje in obračunavanje s političnimi nasprotniki, s čimer niža zaupanje v stroko. "Cena za to pa se prenaša na prebivalstvo," so zapisali.