Ljubljanska borza: SBI TOP dopoldne v zelenem

Ljubljana, 24. septembra - Indeks SBI TOP je v dopoldanskem delu trgovanja na Ljubljanski borzi pridobil 0,14 odstotka. Nad gladino so indeks potisnile delnice Krke in Telekoma Slovenije, ki so edine, ki so v prvi kotaciji obarvane zeleno. Delnice novomeškega farmacevta so vlagateljem tudi najbolj zanimive; z njimi so zaenkrat ustvarili slabih 300.000 evrov prometa.