Slovenci v pomladnih mesecih opravili skoraj 1,2 milijona potovanj

Ljubljana, 24. septembra - Prebivalci Slovenije, stari vsaj 15 let, so v drugem četrtletju opravili skoraj 1,2 milijona turističnih potovanj, od tega 1,1 milijona zasebnih. Na poslovnih potovanjih so po podatkih državnega statističnega urada porabili približno še enkrat več denarja kot na zasebnih potovanjih.