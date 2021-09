WHO za ogrožene covidne bolnike priporočila zdravljenje s protitelesi

Ženeva, 24. septembra - Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) je priporočila zdravljenje covida-19 s koktajlom protiteles švicarskega farmacevtskega giganta Roche in ameriškega biotehnološkega podjetja Regeneron, a le pri bolnikih z večjim tveganjem za hospitalizacijo in hudo bolnih brez lastnih protiteles na covid-19.