Na virtualnem sociološkem srečanju podelili društvene nagrade

Ljubljana, 24. septembra - Slovensko sociološko društvo je danes pripravilo virtualno srečanje, na katerem so med drugim podelili društvene nagrade za letošnje leto. Anton Kramberger in Jože Vogrinc sta postala častna člana društva, posebno nagrado pa so prejeli tudi mariborski dijaki, ki so sodelovali v okviru iniciative Zahtevamo šolo!.