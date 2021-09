S Cerja ponovno poziv k ohranjanju miru

Miren, 24. septembra - Ob mednarodnem dnevu miru so danes ob pomniku miru na Cerju pripravili tradicionalno druženje mladih. Geslo letošnje prireditve je Skupna zgodovina nas združuje za prihodnost. Rdeča nit je praznovanje 30-letnice Slovenije in pogovor s slovenskimi evropskimi poslanci, ki so prestavili ključne mejnike v zgodovini naše države.