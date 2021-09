Umrl je britanski režiser Roger Michell

London, 24. septembra - V 66. letu starosti je umrl britanski filmski, televizijski in gledališki režiser Roger Michell, je ki je bil najbolj znan po romantični komediji Notting Hill. Ustvaril je še veliko drugih filmskih uspešnic, kot sta Sestrična Rahela in Jutranje veselje. Njegov najnovejši film The Duke bo na velika platna prišel v letu 2022.