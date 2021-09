V Los Angelesu slavnostno odprli nov muzej filmske umetnosti

Los Angeles, 27. septembra - Los Angeles, svetovna prestolnica filmskega ustvarjanja in domovina Hollywooda, do zdaj še ni imela muzeja, posvečenega dogajanju na velikem platnu. Toda po desetletjih zamud in prelaganja so v soboto vendarle slavnostno odprli Muzej akademije za filmsko umetnost, je poročala francoska tiskovna agencija AFP.