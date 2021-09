Kranj, 24. septembra - V Galeriji Prešernovih nagrajencev Kranj bodo drevi ob 18. uri odprli razstavo Neokonstruktivisti nekoč in danes. Na razstavi, ki bo na ogled do 20. novembra, se bodo predstavili Dragica Čadež, Drago Hrvacki, Tone Lapajne, Dušan Tršar in Vinko Tušek.