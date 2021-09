Podelili priznanja najboljšim inovatorjem v zasavski regiji

Zagorje ob Savi, 24. septembra - Zasavska gospodarska zbornica je danes podelila priznanja za najboljše inovacije v zasavski regiji. Podelili so pet zlatih, 14 srebrnih in 12 bronastih priznanj. Podelili so tudi posebno priznanje za inovacijo, ki rešuje izzive covida-19. Na nacionalno raven ocenjevanja pa se je uvrstilo pet najvišje ocenjenih zlatih inovacijskih prijav.