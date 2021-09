Na območju Julijskih Alp prireditev s 1250 tekači

Kranjska Gora, 24. septembra - Kranjska Gora in okoliški kraji ta konec tedna gostijo Julian Alps Trail Run. Na tekaško prireditev, ki ponuja različno dolge teke po območju Julijskih Alp, se je prijavilo okoli 1250 tekačev iz 20 držav. Poleg tega, kot so sporočili iz Turizma Kranjska Gora, ob prireditvi pričakujejo tudi približno 1500 spremljevalcev in 250 prostovoljcev.