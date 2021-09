Delo o premislekih glede ustanavljanja novih strank (24. 9.)

Ljubljana, 23. septembra - Suzana Kos v komentarju Čas za ustanovitev nove stranke piše o potrebi po novi politični stranki, ki bi se umeščala na politično sredino. Ideji so najbolj naklonjeni podporniki DeSUS, najmanj pa Levice in SDS. Sprašuje se, kdaj napoči čas za ustanovitev nove stranke. Stranko SMC so 2014 ustanovili tik pred volitvami, na katerih je tudi zmagala.