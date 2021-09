Newyorške borze končale v zelenem

New York, 23. septembra - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje sklenili v zelenem. Delnice Wall Streeta so se okrepile zaradi boljšega razpoloženja glede kitajskega nepremičninskega velikana Evergrande in denarne politike ZDA, je poročala francoska tiskovna agencija AFP. Nafta se je podražila, cena zlata pa se je znižala.