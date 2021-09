Raziskava: Uporaba titanovega dioksida v živilih se zmanjšuje

Ljubljana, 26. septembra - Raziskava, v katero je bilo vključenih 12.644 predpakiranih živil, razpoložljivih v Sloveniji v letih 2017 in 2020, je pokazala, da se je v roku teh treh let uporaba aditiva titanov dioksid (E171) v živilih zmanjšala s štirih na dva odstotka. Sporni aditiv je bil leta 2017 najpogosteje uporabljen v žvečilkah, lani pa v čokoladi in sladkarijah.