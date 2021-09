Zdravstveni dom Koper dobil dodatne prostore

Koper, 23. septembra - Zdravstveni dom Koper je od danes bogatejši za dodatnih 1800 kvadratnih metrov površine. S tem so pridobili dovolj prostora za selitev ambulant fizioterapije, ultrazvoka, dispanzerja za ženske, antikoagulantne ambulante ter Zdravstveno vzgojnega centra in Centra za duševno zdravje odraslih, ki so doslej delovali na različnih lokacijah v mestu.