Po kazni Veležu še grožnje s smrtjo predsedniku bosanske zveze

Sarajevo, 23. septembra - Predsednik Nogometne zveze Bosne in Hercegovine Vico Zeljković je po kazni prvoligašu Veležu iz Mostarja, ki jo je izrekla zveza po nedavnih navijaških izgredih in drugih napadih med in po tekmi tamkajšnjega državnega prvenstva proti Borcu iz Banjaluke, prejel številne grožnje s smrtjo, poroča hrvaška tiskovna agencija Hina.