Logar na ZN krepil bilateralne stike

New York, 23. septembra - Zunanji minister Anže Logar je izrazil zadovoljstvo, da 76. zasedanje Generalne skupščine ZN poteka v živo, ker to slovenski diplomaciji omogoča krepitev bilateralnih stikov tudi v luči prioritet predsedovanja Svetu EU in ključnih tem, s katerimi se bo Slovenija ukvarjala v prihodnje.