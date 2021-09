Evropsko računsko sodišče kritično do neuspešne porabe sredstev v boju proti korupciji v Ukrajini

Bruselj/Kijev, 23. septembra - Evropska unija bi morala okrepiti napore proti oligarhom, ki naj bi bili med odgovornimi za obširno korupcijo v Ukrajini, je danes v poročilu opozorilo evropsko računsko sodišče. Revizorji so mnenja, da sredstva in sprejeti ukrepi glede boja proti korupciji v Ukrajini niso prinesli pričakovanih rezultatov, so sporočili iz sodišča.