Večer o književni nagradi večernica (24. 9.)

Maribor, 23. septembra - Melita Forstnerič Hajnšek v komentarju Žlahtni virus piše o Večerovi književni nagradi za najboljše slovensko delo otroške in mladinske književnosti večernica. Izpostavi, da so bili začetki nagrade zanosni. Z leti so jo založbe posvojile in promovirale, povezala pa je vsaj troje središč snovanja za mlade - Maribor, Prevalje in Mursko Soboto.