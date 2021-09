NIJZ cepilnim centrom razdelil skoraj 120.000 odmerkov cepiva

Ljubljana, 23. septembra - Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) je cepilnim centrom danes razdelil 118.840 odmerkov cepiva proti covidu-19, so na NIJZ pojasnili za STA. Izpolnili so vsa naročila cepilnih centrov za cepiva proizvajalcev Pfizer/BioNTech, Moderna in AstraZeneca, razdelili pa so tudi 21.600 odmerkov Janssna, ki je trenutno najbolj zaželeno cepivo.