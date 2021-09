Evropske borze navzgor; dražja nafta, krepkejši evro

London/Frankfurt/Pariz, 23. septembra - Tečaji delnic na pomembnejših borzah v Evropi so se danes tretji dan zapored zvišali. Šibkejša indeksa vodij nabav v Nemčiji in Franciji dobrega vzdušja nista pokvarila, pravijo analitiki. Nafta se je podražila in tudi tečaj evra se je občutno zvišal.