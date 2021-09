Svetina in zveza društev gluhih za nujno uresničevanje pravic gluhih in naglušnih

Ljubljana, 23. septembra - Varuh človekovih pravic Peter Svetina je danes ob mednarodnem dnevu gluhih, ki je vsako tretjo soboto v septembru, povabil predstavnike Zveze društev gluhih in naglušnih Slovenije na delovno srečanje. Strinjal se je z njimi, da je uresničevanje pravic gluhih in naglušnih nujno, pri prizadevanjih v to smer pa jim je obljubil pomoč.