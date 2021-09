Ljubljana, 23. septembra - Po podatkih Prometno-informacijskega centra za državne ceste je na štajerski avtocesti med Slivnico in Rogozo proti Šentilju ovira na cesti.

Na gorenjski avtocesti na izvozu Kranj zahod iz smeri Ljubljane je zaradi nesreče oviran promet.

Na štajerski avtocesti med predorom Podmilj in Blagovico proti Ljubljani je zaradi nesreče promet oviran na odstavnem pasu.

Na glavni cesti Velenje-Slovenj Gradec pri Tomaški vasi je zaradi nesreče polovična zapora.

Tudi na glavni cesti Ljubljana-Kočevje pri odcepu za Gumnišče je zaradi nesreče polovična zapora.

Pol kilometra dolg zastoj je na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, proti Ljubljani med priključkoma Brezje in Podtabor pa en kilometer.

Dva kilometra dolg zastoj je na štajerski avtocesti med Vranskim in predorom Ločica proti Ljubljani.

Promet je zaradi popoldanske prometne konice povečan na cestah, ki vodijo iz mestnih središč ter na mestnih obvoznicah.

Na mejnem prehodu Gruškovje je za osebna vozila pri vstopu čakalna doba do ene ure, pri izstopu iz države pa do pol ure.

Na mejnih prehodih Gruškovje in Obrežje je za tovorna vozila pri vstopu čakalna doba do ene ure.

Na gorenjski avtocesti bo danes ponoči med 20. in 5. uro, promet skozi predor Karavanke urejen izmenično enosmerno.

Na ljubljanski obvoznici bodo potekala dela med razcepoma Zadobrova in Koseze od petka od 20. ure do ponedeljka do 5. ure. Občasne popolne zapore bodo na priključku Bežigrad.

V soboto, 25. septembra, bodo med Nanosom in Senožečami, na viaduktih Goli vrh in Bandera, na primorski avtocesti nujna vzdrževalna dela. Dopoldan bo zaprt vozni pas proti Ljubljani, kasneje še proti Kopru.

Med priključkoma Senožeče in Divača na primorski avtocesti potekajo pripravljalna dela za obnovo viadukta Gabrk. Promet poteka po dveh zoženih pasovih v obe smeri.

Na priključku Vrhnika na primorski avtocesti je zaprt izvoz iz smeri Kopra, obvoz je preko priključka Logatec.

Med Gabrkom in Fernetiči na primorski avtocesti sta zaprta izvoz in uvoz Sežana zahod iz smeri Italije proti Gabrku.

V Domžalah bo predvidoma do 29. septembra zaprta cesta Domžale-Kamnik, med Karantansko in Kamniško cesto. Obvoz bo urejen.

Podatki o trajnejših zaporah cest: www.promet.si